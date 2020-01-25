Захарова ответила на обвинения в адрес РФ о краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и в краже истории «Украины-Руси».

«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории», – написала Захарова в Facebook.

Она также отреагировала и на заявления Боднара о том, что РФ украла историю «Украины-Руси». «Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», – отметила Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.

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