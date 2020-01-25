Захарова ответила на обвинения в адрес РФ о краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара, который обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и в краже истории «Украины-Руси».
«Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории», – написала Захарова в Facebook.
Она также отреагировала и на заявления Боднара о том, что РФ украла историю «Украины-Руси». «Что касается «Украины-Руси», то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи. Предлагаю МИДу Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», – отметила Захарова.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: (PAP) MR/ JANUARY 25, 2020 Согласно опросу, проведенному институтом IRBiS, шестьдесят процентов поляков положительно оценивают действия, предпринятые на международной арене президентом Анджей Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, после того, как президент РФ Владимир Путин провел вербальную атаку на на Польшу, Двадцать девять процентов респондентов придерживались противоположного мнения, а 11 процентов не имели мнения по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова / 27 ноября
- Гиперкар Bugatti Chiron получил специальное издание / 24 декабря
- Сирия. За что? / 19 декабря
- Эпидемия ожирения нарастает: В США через 10 лет каждый второй станет толстяком / 28 декабря
- Мнение: Новый год / 1 января
- Медики назвали 5 способов сохранения глаз здоровыми до старости / 16 января
- Toyota с 9 января открывает приём заказов на новый кроссовер Wildlander / 4 января
- Рождественский обед, елка и знакомство с оленями: герцогиня Камилла пригласила в Кларенс-хаус детей с особенностями развития / 13 декабря