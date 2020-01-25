Названы имена наставников седьмого сезона «Голос. Дети»

В 2020 году Первый канал снова покажет новый, уже седьмой сезон вокального конкурса «Голос. Дети». Не так давно пресс-служба телеканала назвала имена наставников, которые займут судейские кресла и будут набирать команды юных талантливых исполнителей.
Если для отечественного рэпера Басты и популярного эстрадного певца Валерия Меладзе опыт работы в детском музыкальном шоу не станет новинкой, то для Полины Гагариной – вполне, так в роли наставника она ещё не бывала. Тем не менее, певица может достойно дебютировать в качестве судьи «Голос. Дети», поделившись накопленным за годы на сцене опытом с участниками набранной команды.
Известно, что в «очном кастинге» примут участие почти 800 талантливых начинающих певцов и певиц из разных регионов РФ. В первый тур шоу, называющийся «слепые прослушивания», допустят 110 участников, из числа которых наставники и будут формировать собственные команды, информирует интернет-портал «Слово и Дело».
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