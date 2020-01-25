Кабмин Украины назначил главу Госаудитслужбы и принял еще ряд кадровых решений

24 января Кабинет Министров Украины назначил главой Государственной аудиторской службы Игоря Буграка. Об этом проинформировала пресс-служба Кабмина.

Буграк ранее работал в Министерстве финансов – занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля, отмечает LB.ua.

Кабмин также назначил Владимира Усова на должность главы Государственного космического агентства. «Думская» пишет, что он является одесским бизнесменом, сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

Кроме того, правительство назначило Елену Дрощенко заместителем главы Национального агентства по вопросам государственной службы, Михаила Титарчука – заместителем главы Государственной налоговой службы, Владимира Мозгунова – членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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