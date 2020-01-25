«Непривлекательный вид»: Владимир Познер объяснил, почему не хочет снимать фильм о России

25.01.2020, 20:30, Разное

Владимир Познер объяснил, почему не хочет снимать фильм о России. Одной из причин стал совершенно непривлекательный внешний вид некоторых населённых пунктов.
Владимира Познера очень часто спрашивают, почему он всё ещё не начал создавать видеоработу о Российской Федерации. Однако сам журналист рассказал о том, что не видит в этом смысла по ряду причин, среди которых и непривлекательный внешний вид многих городов. Ведущий не совсем понимает, как в них можно жить.

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но, когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома»,- поделился журналист.

При этом Владимир Познер считает природу РФ невероятно красивой. Но из-за огромных территорий снимать её — невероятно сложное занятие.

Ведущий также сопоставил Российскую Федерацию с другими странами. Для сравнения Познер выбрал Японию. По мнению журналиста, в РФ людям уделяют гораздо меньше внимания. Отстаёт она и по уровню комфорта.



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