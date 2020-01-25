Будущая версия iMac превратится в мобильное устройство со встроенной клавиатурой

Корпорация Apple намерена внести кардинальные изменения в свой настольный компьютер iMac. В будущем устройство может преимущественно состоять из одного листа изогнутого стекла.
В своём недавнем патенте разработчики описали «электронный девайс со стеклянным корпусом», представляющий собой то, как Apple видит свое популярное многофункциональное устройство. В стеклянном корпусе находится встроенный экран, клавиатура и трекпад. Опубликованные изображения показали, для чего предназначена подставка в задней части – она обеспечит равновесие на столе и разместит компоненты, необходимые для питания iMac.
По-видимому, разработчики действительно тщательно продумали данный концепт, однако это не означает, что в американской компании осуществят идею патента в скором времени. Напомним, что презентация первой версии iMac состоялась еще в 1998 году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: (PAP) MR/ JANUARY 25, 2020 Согласно опросу, проведенному институтом IRBiS, шестьдесят процентов поляков положительно оценивают действия, предпринятые на международной арене президентом Анджей Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, после того, как президент РФ Владимир Путин провел вербальную атаку на на Польшу, Двадцать девять процентов респондентов придерживались противоположного мнения, а 11 процентов не имели мнения по […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- iFixit назвала лучшие и худшие по ремонтопригодности устройства 2019 года / 19 января
- Тина Канделаки: «Волшебство — это когда тебе 44 года, а жизнь твоя только начинается» / 26 ноября
- Марина Зудина со странным лицом вышла в свет после смерти мужа / 5 декабря
- Мнение: О том, как простому русскому человеку выбраться из бедности / 9 января
- Ученые: Просмотр телевизора формирует нездоровую тягу к более худым телам / 20 декабря
- Наука: У пациентов с эпилепсией обнаружены временные нарушения памяти / 9 января
- AMD переводит старые CPU на более тонкий техпроцесс / 21 декабря
- Эксперты назвали самые безопасные авто уходящего года / 16 декабря