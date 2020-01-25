Будущая версия iMac превратится в мобильное устройство со встроенной клавиатурой

Корпорация Apple намерена внести кардинальные изменения в свой настольный компьютер iMac. В будущем устройство может преимущественно состоять из одного листа изогнутого стекла.

В своём недавнем патенте разработчики описали «электронный девайс со стеклянным корпусом», представляющий собой то, как Apple видит свое популярное многофункциональное устройство. В стеклянном корпусе находится встроенный экран, клавиатура и трекпад. Опубликованные изображения показали, для чего предназначена подставка в задней части – она обеспечит равновесие на столе и разместит компоненты, необходимые для питания iMac.

По-видимому, разработчики действительно тщательно продумали данный концепт, однако это не означает, что в американской компании осуществят идею патента в скором времени. Напомним, что презентация первой версии iMac состоялась еще в 1998 году.

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