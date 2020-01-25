В Идлибской зоне возникла угроза безопасности мирных жителей

25.01.2020, 20:26, Новости дня

Из-за развязывания террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» боевых действий возникла угроза безопасности мирных жителей, сообщил руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

«В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама», – сказал Боренков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что данные пункты пропуска будут работать круглосуточно. В них оборудованы места для оказания медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Также там организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.

Ранее Боренков сообщал, что группа боевиков при помощи боевых машин пехоты и шести танков атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф.



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