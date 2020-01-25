Автоновости: В России назвали самых популярных «европейцев»

В 2019 году в России купили около 470 тысяч новых легковушек европейских марок. Аналитики определили самых популярных среди них.
По сравнению с 2018 годом продажи новых "европейцев" в России выросли на 5%, подсчитал "Автостат". А всего европейские марки заняли на нашем рынке долю около 29%.
Что до предпочтений по моделям, то самым популярным у россиян в 2019 году оказался бюджетный седан Volkswagen Polo с итогом продаж в 56,1 тыс. единиц, хотя его продажи и упали на 6%.
Второе место в этом рейтинге занял кроссовер Renault Duster, который был продан в количестве 39 тыс. экземпляров и также показал спад продаж (-6%).
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Замкнул тройку лидеров еще один представитель Volkswagen – кроссовер Tiguan (37,2 тыс. штук и +11%). Далее в рейтинговой таблице следуют Renault Logan (35,4 тыс. шт.; +17%) и Skoda Rapid (35,1 тыс. шт.; 0%). За ними располагаются Renault Sandero (30,5 тыс. шт.; -3%) и Skoda Octavia (27,2 тыс. шт.; +9%).
В десятку самых популярных легковых автомобилей европейских марок в России также входят Renault Kaptur (25,8 тыс. шт.; -14%), Skoda Kodiaq (25,1 тыс. шт.; +54%), причем замыкает ее дебютант рынка – купе-кроссовер Renault Arkana (11,3 тыс.шт.), продажи которого стартовали в июле 2019 года.
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