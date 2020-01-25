Lada Vesta оснастят новой цифровой панелью

Уже через несколько месяцев у россиян появится возможность для заказа новой цифровой приборной панели для автомобилей Lada Vesta. На сегодняшний день у модели лишь один вариант приборки, хотя у конкурирующих иномарок уже есть цифровые дисплеи.
Над новой приборной панелью для транспортного средства работают несколько российских фирм. Представители компании CMGAISD уже в ближайшее время хотели бы показать результаты своей работы. На сегодняшний день новая приборка для Vesta продолжает проходить все необходимые тестирования с целью дальнейших отладок. Будут выпущены две вариации: бюджетная, стоимостью в 15 тысяч рублей, и более дорогая, ценник которой пока неизвестен. Более дешевая модификация появится в продаже через 2 месяца, а топовая – в мае.
Специалисты бренда DopShop также трудятся над цифровой приборной панелью для автомобиля, однако их вариант будет завершен еще не скоро — выпуск состоится не ранее лета.
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