В Сети появилось видео с включением игровой консоли Sony PlayStation 5

25.01.2020, 20:21, Разное

В начале февраля текущего года ожидается премьера новой игровой консоли Sony PlayStation 5. Однако задолго до презентации в Сети появляется всё больше подробностей о новинке, а не так давно даже обнародовано видео, демонстрирующее момент включения приставки.
Согласно имеющейся информации, в ролике представлена реальная консоль PlayStation 5 от Sony, причём это уже не версия для разработчиков, а коммерческий вариант. В кадрах можно увидеть момент включения и загрузки заставки, а вот дальнейшая работа новинки так и остаётся интригой. По мнению инсайдеров, внешне PS 5 отличается от того, что показывали «утечки», а вот с одним из рендеров, разработанных на основе патентной документации, почти полная схожесть.

«Старт» продаж PlayStation 5 ожидается не ранее осени текущего года. Точная стоимость компанией-разработчиком пока не разглашается, но, предположительно, приобрести новую консоль геймеры смогут не менее, чем за 500 долларов. Более низкая цена может оказаться нерентабельной, а высокая – не позволит конкурировать на рынке с аналогами от других брендов.



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