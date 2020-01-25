Samsung Galaxy Fold 2 появится на рынке во втором квартале 2020 года

По информации авторитетного зарубежного инсайдера Макса Вайнбаха, компания Samsung может продемонстрировать смартфон Galaxy Fold 2 во втором квартале нынешнего года. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети Twitter.
Предполагается, что новое устройство сохранит форм-фактор своего предшественника – его оснастят 8-дюймовым складным дисплеем, основной камерой с разрешением в 108 Мп, а также покрытием из ультратонкого стекла и стилусом S-Pen.
Помимо этого, аппаратной основой девайса должен стать процессор Snapdragon 865, появится поддержка сетей 5G. Согласно предварительным данным, южнокорейский бренд продемонстрирует Galaxy Fold 2 не раньше второго квартала 2020 года.
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