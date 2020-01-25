«Анаконда» получит «перезагрузку»

25.01.2020, 20:14, Новости дня

Если верить американскому порталу Screen Rant, студия Columbia Pictures запускает ремейк хоррора «Анаконда».

Оригинальная «Анаконда» с Дженнифер Лопес в главной роли увидела свет в 97 году прошлого века. Фильм рассказывает об охоте на самую крупную и опасную змею в джунглях Амазонки. Для тех лет фильм стал настоящей «бомбой». При достаточно скромном бюджете в 45 миллионов долларов, картина собрала в мировом прокате около 140 миллионов.

И вот теперь Columbia Pictures в серьез взялась за «перезагрузку» франшизы. Пока не известно сколько фильмов будет снято – скорее всего, окончательный приговор вынесут после премьеры первой картины. В качестве сценариста ремейка оригинального фильма студия наняла Эвана Догерти («Дивергент», «Томб Райдер»).



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