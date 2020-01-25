Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 29 человек

25.01.2020, 20:12, Новости дня

По меньшей мере 29 человек погибли, еще 1466 человек получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции, информирует телеканал ТРТ со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

В сообщении отмечено, что спасатели смогли освободить из-под завалов разрушенных домов не менее 43 человек, передает ТАСС.

Ранее на место землетрясения прибыл президент Турции Тайип Эрдоган.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). Позже в Сети появилось видео последствий землетрясения.



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