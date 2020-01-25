В Чечне за распространение фотоколлажа с Кадыровым задержали 25 человек – СМИ

24 января в ряде населенных пунктов Чечни силовики задержали не менее 25 человек в связи с появлением фотоколлажа на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом со ссылкой на собственный источник проинформировали «Кавказ.Реалии».
На фотоколлаже изображен Кадыров в одежде православного священнослужителя.
Собеседник издания отмечает, что среди задержанных есть и школьники, и 62-летний таксист.
Задержания прошли в городе Шали (11 человек), селе Герменчук (четыре человека) и в Курчалоевском районе (10 человек).
В отдел МВД по Шалинскому району Чечни доставили, по данным «Кавказ.Реалии», не только тех, кто рассылал фотоколлаж, но и его получатели.
По информации издания, задержанных бьют.
Кадыров – мусульманин.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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