Мнение: Салют, пропагандисты!

Путин (http://kremlin.ru/events/president/letters/62663) поздравил с юбилеем журнал «Историк».

В чем прикол, спросите, президент все время кого-то поздравляет, работа такая.

Да, но чтоб он поздравлял с пятилетием журнал с тиражом 15 тысяч? Поздравления Путина с 5-летием были удостоены: патриарх Кирилла (интронизация); телеканал ОТР; Еврейский музей; Национальный центр управления обороной РФ.

Где-то тихо плачет Венедиктов со своим «Дилетантом». Ему уже 8 лет, и тираж 60 тысяч, а поздравлений все нет.

Потому что исповедует неверные исторические взгляды. В отличие от «Историка», который в 2015 году учредил володинский ИСЭПИ во главе с Бадовским. Фонд после ухода Володина из Кремля и отключения от кремлевских бюджетов – видимость, а журнал сам президент читает! Ведь «Историк», как отметил Путин, твердо противостоит «попыткам фальсификации исторических фактов». И если и дальше будет способствовать «воспитанию молодежи на основе ценностей патриотизма и гражданственности», то дотянет до поздравлений президента Путина в 2025 году.

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Источник: СерпомПо

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