«Ты — подарок судьбы»: Глюкоза трогательно поздравила супруга с днем рождения

25.01.2020, 20:04, Разное

Известная российская певица и актриса Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в Instagram совместный снимок с супругом. Звезда поздравила избранника с днем рождения и назвала его «подарком судьбы».
Не так давно появились слухи, якобы Наталья Ионова рассталась со своим супругом — бизнесменом Александром Чистяковым. Однако влюбленные отправились вместе в отпуск на Мальдивы, откуда публикуют пляжные снимки и забавные видео. Несколько часов назад звезда разместила в своем микроблоге в Instagram и трогательное послание к супругу, поздравив его с днем рождения.
«С днем рождения, моя любовь! Ты — подарок судьбы. Люблю, твоя Муся», — написала певица.
На фото Глюкоза вместе с избранником предстала на фоне красивого морского пейзажа, при этом житель обнимает жену и смотрит прямо в кадр. Поклонники поддержали исполнительницу лайками и комментариями, отметив, что она и ее муж невероятно красивы.



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