Алла Пугачёва с друзьями встретила китайский Новый год

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное в китайском ресторане. В компании друзей певица решила отпраздновать Новый год 25 января, как принято у жителей Поднебесной.

На снимке Алла Пугачёва запечатлена с Александром Буйновым, с которым её связывают долгие годы дружбы. В подписи к публикации певица лаконично написала, что решила отпраздновать Новый год ещё раз, на сей раз по китайскому календарю, а потому гуляет вместе с друзьями. В ресторан Примадонна отправилась без Максима Галкина, так как он в данное время находится в Новой Зеландии, а вот с кем остались дома 6-летние двойняшки Гарри и Елизавета, Пугачёва не распространялась.



В комментариях многие фолловеры признаются, что не сразу узнали на фото любимую певицу, сначала подумав, что рядом с Буйновым запечатлена Кристина Орбакайте. Поклонники одаривают Аллу Пугачёву комплиментами, замечая, что с каждым городом она выглядит всё моложе и совсем не на «паспортные данные». Часть подписчиков с юмором пожелали компании удачно погулять и не «подхватить в честь праздника» китайский коронавирус.

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