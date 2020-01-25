Певец Джаред Лето опубликовал в Instagram свой номер телефона

Известный актер и певец, солист американской группы «30 seconds to Mars» Джаред Лето поделился со своими поклонниками в Instagram номером телефона. Артист добавил, что любой может написать ему и рассказать о своих делах.

Публикацию Джаред Лето сопроводил видеороликом, где сказал, что давно знаком со своей армией поклонников, артист подумал, что уже пришло время пообщаться с ними, а потому информирует свой номер телефона, чтобы любой получил возможность отослать сообщение кумиру, рассказав, к примеру, как у него дела.

Фолловеры поспешили написать музыканту, однако позже пожаловались, что пообщаться с ним не получилось. Всем приходил один и тот же ответ в виде снимка Джареда Лето, скорее всего, рассылаемый ботом.

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