Шасси самолета сломали при буксировке в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево при буксировке у пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании «Вьетнамские авиалинии» сломали переднее шасси.
Самолет должен был вылететь из Москвы в Ханой в 20.10, но из-за поломки время вылета пришлось перенести, информирует «Комсомольская правда».
Отмечается, что всех пассажиров высадили из воздушного судна, они отправятся в Ханой на другом самолете.
Ранее сообщалось, что самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и сняли шестерых пассажиров.
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