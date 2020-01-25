Мнение: Секретная комната Микеланджело

25.01.2020, 19:56, Разное

Наткнулась вот на любимом артхиве на историю, в которую мне вот совершенно не верится. Подумала, что фейк, полезла проверять. Ан нет, вроде бы правда. В 1975 году директор музея Капелла Медичи полез на антресоли что-то искать и нашел люк в секретную комнатку, типа кладовки. А стены там оказались изрисованными микеланджеловскими фигурами, гигантскими, прямо таки сплошь.

Все равно не могу поверить, наверно сам директор их в 1970-е и накалякал, ради славы первооткрывателя. Таких штук просто не случается.

Источник: Шакко



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