Под Иркутском мужчина застрелил трех человек в ходе конфликта в гараже

25.01.2020, 19:51, Новости дня

В боксе гаражного кооператива в городе Усть-Илимске Иркутской области обнаружены тела трех мужчин 1988 и 1987 годов рождения с признаками насильственной смерти, сообщили в СК региона.

«23 января 2020 года в вечернее время четверо ранее знакомых мужчин встретились в одном из гаражных боксов города Усть-Илимска. В ходе возникшего между ними конфликта, один из мужчин из имевшегося при себе оружия произвел выстрелы в потерпевших», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что от полученных травм все трое скончались на месте, а стрелявший скрылся с места преступления. Однако позже он был задержан. «Им оказался 31-летний местный житель, работающий на одном из предприятий города Усть-Илимска, ранее судимый за преступление имущественного характера», – уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух и более лиц». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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