Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна платить Польше репарации

25.01.2020, 19:42, Новости дня

Россия, как и Германия, должна заплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такое мнение лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выразил немецкому изданию Bild в интервью, опубликованном 25 января.

Его спросили, следует ли предъявлять претензии также и РФ, и политик ответил, что «Россия тоже должна платить».

При этом Качинский назвал РФ «несопоставимой» с ФРГ, где действуют «закон и мораль».

Он выразил сомнение, что его поколение застанет подобные выплаты Россией.

Качинский подчеркнул, что у претензий Польши «нет срока годности».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения в Польшу. Россия и Германия разделили ее на две части.

Экс-премьер-министр Польши Беата Шидло в августе 2017 года заявляла, что страна имеет право потребовать от Германии репарации за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны. В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что тема выплат немецкой стороной репараций «не закрыта». В мае 2019 года в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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