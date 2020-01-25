Ученые разработали модель атмосферы древней Земли

Американским исследователям с помощью компьютерного моделирования удалось выяснить состав атмосферы Земли более 2,5 миллиардов лет назад. Как оказалось, в то время планета на 2/3 состояла из углекислого газа.

В своё время исследователи нашли частицы микрометеоритов, упавших почти 2,7 миллиарда лет назад, что соответствовало архейскому эону – периоду появления первых форм жизни. В обнаруженных объектах была довольно большая концентрация железа, минерала вюстита, образуемого во время окисления железа при определенных условиях. Проще говоря, на Земле данное вещество возникнуть попросту не могло.

Дальнейшие исследования показали, что вюстит был образован в результате прохождения метеорита через атмосферу. Созданная компьютерная модель доказала предположение ученых: минерал возник после пролета космического объекта через богатую углекислым газом (не менее 60% от всего состава) атмосферу.

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