Опубликован ТОП-3 моделей для молодых парней

В большинстве случаев молодым парням рекомендуют приобрести недорогой автомобиль, который был популярен ранее, чтобы солиднее выглядеть в глазах окружающих. Эксперты же советуют обратить внимание на относительно новые модели с невысокой ценой.

Рейтинг открывает российский автомобиль Lada Granta. Рестайлинговая версия седана очень напоминает «Весту», идущую классом повыше. Стартовая цена транспортного средства не превысит 380 000 рублей. В подкапотном пространстве располагается 1,6-литровый 87-сильный мотор, также есть версия с движком на 98 лошадиных сил, функционирующим с «автоматом». Самый мощный двигатель – 106-сильный агрегат. Следом стоит выделить Renault Logan, который эксперты называют французским аналогом Lada Granta. Несмотря на большую стоимость, у автомобиля более богатое оснащение и мощные технические характеристики. Машина получила 1,6-литровый мотор на 82 лошадиных силы, а также 102-сильный агрегат, работающий в паре с автоматической КПП.

Последним представителем рейтинга является корейский седан Hyundai Solaris, популярный у жителей крупных российских городов. За свою цену модель имеет хороший уровень комфорта и оснащенности. Базовая вариация автомобиля обойдется покупателю в 750 тысяч рублей. Моторная гамма состоит из 1,4- и 1,6-литровых двигателей на 100 и 125 лошадиных сил соответственно.

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