Абсолютное кощунство: В Госдуме оценили требования Польши о репарациях

25.01.2020, 19:21, Разное

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на позицию польского правительства о поводу компенсации ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны. Политик отметил, что именно Советский союз помог войне восстановиться, в том числе и в экономическом плане.
Поведение польских депутатов Слуцкий назвал «политической ересью», при этом отметив, что они пытаются получить на ней дивиденды.
«Качиньский заявил о том, что РФ наравне с Германией должна выплатить Польше компенсацию. Ее просите у вандалов и осквернителей могил красноармейцев», — отметил Слуцкий.
Глава комитета Госдумы по международным делам добавил, что Польша попросту продолжает попытки осквернить подвиг солдат, а также преуменьшить роль СССР в победе над врагами.



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