В Новосибирске скорая помощь сбила беременную женщину

25.01.2020, 19:21, Разное

В Новосибирске машина скорой помощи сбила на нерегулируемом пешеходном переходе местную жительницу, находящуюся на третьем месяце беременности. Пострадавшей оказали на месте необходимую помощь, а затем доставили в больницу.
Инцидент произошел неделю назад, но о нем пострадавшая пояснила только сейчас. ДТП с участием машины скорой помощи было отмечено на улице Новогодней. Девушка почти перешла дорогу, когда получила удар. После осмотра и необходимых действий медики доставили пациентку в больницу, жизни ребенка ничего не угрожает.

На данный момент ведется поиск свидетелей произошедшего, уточнили правоохранители, подробности будут известны позже.



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