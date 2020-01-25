США поддержали Болгарию в ситуации с высылкой российских дипломатов

США выразили поддержку Болгарии после того, как она выслала двух российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже, информирует агентство Associated Press.
В заявлении посольства США в Софии сказано, что оно «приветствует недавние действия болгарского правительства по защите независимости и суверенитета страны от зловредного влияния», передает агентство.
Кроме того, в сообщении отмечено, что правительство Болгарии якобы представило доказательства того, что РФ поддерживала «злонамеренную деятельность» на протяжении нескольких лет, причем не только в самой Болгарии, но и по всей Европе.
Напомним, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о якобы имевшем место «шпионаже». В пятницу посольство РФ сообщило, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов.
МИД РФ назвал действия Болгарии «откровенно недружественными и провокационными».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Болгария внезапно нашла у себя «шпионов из ГРУ».
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