Максим Галкин заинтриговал поклонников видео из Новой Зеландии

25.01.2020, 19:04, Разное

Максим Галкин заинтриговал поклонников видео в его Stories из Новой Зеландии. Цель поездки не сообщается, так что фолловерам остается только строить различные предположения.
Одна из версий смены домашнего уюта рядом с супругой и очаровательными двойняшками Лизой и Гарри на далекое путешествие построена на запланированных выступлениях. Другая выглядит заметно попроще и называется туристической. Кадры запечатлели известного артиста на оживленной улице. Он присвистывает от удивления или восторга при виде местных достопримечательностей. Затем следуют живописные пейзажи и знакомство с плавающими в аквариуме огромными угрями.

Больше информации в последнем посте в Instagram, но уже в связи с другой темой. Галкин экспериментирует над своей внешностью, отращивая бородку и усы, и высказывается о смене лица. Поклонники дарят изящный комплимент: «У вас все лица достойные!», другие же считают, что лучше все-таки иметь свое лицо. Алла Борисовна изменения на лице супруга не комментирует, а вот о новом образе дочери Кристины отозвалась положительно.



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