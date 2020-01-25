Максим Галкин заинтриговал поклонников видео из Новой Зеландии

Максим Галкин заинтриговал поклонников видео в его Stories из Новой Зеландии. Цель поездки не сообщается, так что фолловерам остается только строить различные предположения.

Одна из версий смены домашнего уюта рядом с супругой и очаровательными двойняшками Лизой и Гарри на далекое путешествие построена на запланированных выступлениях. Другая выглядит заметно попроще и называется туристической. Кадры запечатлели известного артиста на оживленной улице. Он присвистывает от удивления или восторга при виде местных достопримечательностей. Затем следуют живописные пейзажи и знакомство с плавающими в аквариуме огромными угрями.

Больше информации в последнем посте в Instagram, но уже в связи с другой темой. Галкин экспериментирует над своей внешностью, отращивая бородку и усы, и высказывается о смене лица. Поклонники дарят изящный комплимент: «У вас все лица достойные!», другие же считают, что лучше все-таки иметь свое лицо. Алла Борисовна изменения на лице супруга не комментирует, а вот о новом образе дочери Кристины отозвалась положительно.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы. «С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его […]