Самым маленьким пациентом с коронавирусом стал двухлетний житель Китая

В Китае пациентом, у которого был выявлен недавно обнаруженный коронавирус, стал двухлетний ребенок. Как отметили специалисты, это самый первый случай выявления инфекции у настолько маленького ребенка.

Выявлен вирус был у двухлетнего мальчика в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Мальчика госпитализировали в местную больницу, а затем подтвердился опасный диагноз. Врачи отметили, что это первый случай выявления недуга у настолько молодого пациента.

На данный момент в Китае сообщают о более 1300 случаев заражения опасной инфекцией, исследователи ищут вакцину, 41 по официальным данным умер, 39 излечились, пишет издание «iReactor».

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