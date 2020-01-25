Самым маленьким пациентом с коронавирусом стал двухлетний житель Китая

В Китае пациентом, у которого был выявлен недавно обнаруженный коронавирус, стал двухлетний ребенок. Как отметили специалисты, это самый первый случай выявления инфекции у настолько маленького ребенка.
Выявлен вирус был у двухлетнего мальчика в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Мальчика госпитализировали в местную больницу, а затем подтвердился опасный диагноз. Врачи отметили, что это первый случай выявления недуга у настолько молодого пациента.
На данный момент в Китае сообщают о более 1300 случаев заражения опасной инфекцией, исследователи ищут вакцину, 41 по официальным данным умер, 39 излечились, пишет издание «iReactor».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы. «С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мишустин попал в базу сайта «Миротворец» / 16 января
- Помпео назвал Украину страной «на границе демократии и тирании» / 23 января
- «Пообщались со следователем, и я решил, что я — потерпевший», — полицейский, «пострадавший» от пустой пластиковой бутылки / 23 декабря
- МТС провела междугородний голографический телемост на сети 5G / 12 декабря
- Рядом с Внуково украли кабель линии связи / 16 декабря
- Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-е годы / 10 декабря
- Экс-глава Nissan сбежал из Японии при помощи экс-бойца Сил специального назначения армии США – СМИ / 4 января
- Прокуратура Болгарии расследует дело о шпионаже в отношении двух российских дипломатов / 24 января