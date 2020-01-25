На Кубани школьница погибла после падения из окна многоэтажки

На Кубани 15-летняя школьница погибла после падения из окна многоэтажки, сообщают местные СМИ со ссылкой на СУ СК по региону. Инцидент произошел 23 января в Кореновске.

Школьница после падения из окна получила серьезные травмы, на место происшествия прибыли медики и полиция, спасти жизнь пациентки не удалось, она скончалась. Тело передано на экспертизу для установления точно причины смерти.

На данный момент начата соответствующая проверка по факту произошедшего, ведется расследование, отметили правоохранители. Подробности станут известны позже.

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