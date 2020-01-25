Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о физических лицах — «иноагентах»

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о физических лицах — «иностранных агентах». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Следует принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан», — говорится в документе.

Ответственным за проверку Путин назначил нового генпрокурора Игоря Краснова. Проверка должна быть проведена до 31 марта.

В этом же документе Путин поручил проверить законность обвинительного приговора активисту Константину Котову.

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