Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 220,42 балла. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 220,28 балла.

Еще она российская пара Александра Степанова / Иван Букин заняли третье место, у них 211,29 балла.

Представляющие Россию Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с 188,03 балла заняли шестое место.

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира 2019 и финала Гран-при 2018/2019 и чемпионами России 2019.

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