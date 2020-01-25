Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 220,42 балла. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 220,28 балла.
Еще она российская пара Александра Степанова / Иван Букин заняли третье место, у них 211,29 балла.
Представляющие Россию Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с 188,03 балла заняли шестое место.
Синицина и Кацалапов — серебряные призеры чемпионата мира 2019 и финала Гран-при 2018/2019 и чемпионами России 2019.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, информирует China Daily. «Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС. «Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Киевской области рыбаки угрожали поджечь сотрудников Госрыбагентства – полиция / 3 декабря
- Продажи немецких автомобилей в РФ выросли на 5% / 12 января
- Между Зеленским и Трампом есть какая-то химия – Ельченко / 15 января
- Путинские поправки, Конституция и приоритет международного права / 16 января
- NBC — конгрессмен признал — из-за дела об импичменте США стали слабее / 6 декабря
- Samsung скоро представит планшет Galaxy Tab S6 с 5G / 27 декабря
- Витренко опроверг заявления РФ о «высоком тарифе» на транзит газа / 5 декабря
- Экономика: Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2» / 25 декабря