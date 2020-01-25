Репортер NPR заявила, что Майк Помпео накричал на нее после интервью

Госсекретарь Майк Помпео накричал на репортера американской общественной радиостанции NPR (National Public Radio) и неоднократно «употребил нецензурные ругательства» после того, как журналистка задала ему вопрос об Украине и бывшем после США в Киеве во время интервью, состоявшегося в пятницу. Об этом заявила Мэри Луиз Келли, сотрудница NPR, которая интервьюировала главу Госдепартамента.
Вчера Келли в течение девяти минут задавала каверзные вопросы в интервью с Помпео для NPR. Во время интервью, посвященного ситуации в Иране, журналистка задала госсекретарю вопрос о Мэри Йованович, после США в Украине, которая была отозвана со своего поста в мае 2019 года по просьбе президента Дональда Трампа. Увольнение Йованович стало ключевым в череде событий, которые в итоге привели к импичменту Трампа в Палате представителей.
«После [завершения интервью] Помпео начал громко выражать недовольство вопросами об Украине. По словам Келли, он несколько раз использовал нецензурные выражения», — говорится в заявлении NPR.
Он спросил: “Вы считаете, что американцев волнует Украина?”. Он употребил нецензурное ругательство в этом и во многих других предложениях», — заявила Келли в интервью собственной радиостанции в пятницу вечером.
Госдепартамент пока не ответил на просьбу прокомментировать заявление журналистки.
По словам Келли, Помпео кричал на нее «в течение приблизительно того же времени, что длилось и само интервью». Затем, по ее словам, Помпео попросил помощников принести ему контурную карту и попросил Келли показать, где именно находится Украина.
«Люди услышат об этом», — якобы сказал Помпео после того, как Келли показала на карте месторасположение Украины.
Украинские вопросы
Келли начала задавать Помпео вопросы об Украине в последней части интервью несмотря на то, что госсекретарь заранее предупредил ее о своей готовности обсуждать только ситуацию с Ираном.
Журналистка утверждает, что она проинформировала помощников госсекретаря о том, что она хотела бы задать Помпео вопросы об Украине, и задала в ходе интервью некоторые из этих вопросов. Келли спросила, извинился ли госсекретарь перед послом Йованович из-за ее увольнения.
«Я защищал каждого сотрудника Госдепартамента… Я защищал всех до единого в этой команде», — ответил Помпео.
В ноябре госсекретарь отказался выступить в защиту Йованович после того, как президент Трамп обрушился на экс-посла с критикой в своем Твиттере.
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