Российские фигуристы победили в танцах на льду на ЧЕ в Австрии

25.01.2020, 18:51, Новости дня

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии.

Синицина и Кацалапов, после ритм-танца были вторыми, но в произвольном танце показали результат 131,69 балла и набрали в сумме 220,42 балла. На втором месте оказались французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,28), информирует РИА «Новости».

Другой российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина (211,29) замкнул тройку призеров, а россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро (188,03) заняли шестое место.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали весь пьедестал почета среди спортивных пар на ЧЕ в Австрии.



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