Мнение: что американский нео-наци делает в России?

25.01.2020, 18:44, Разное

 Короткий ответ — живет и работает, очередной Холокост готовит.
 А вообще говоря, долг платежом красен.

 Большевики убегали на Запад, чтобы подготовится к уничтожению российского абсолютизма, а фашисты бегут в Россию, чтобы подготовить уничтожение западной демократии.
 Это вполне естественный выбор. Какого черта нео-наци побежит в Израиль или Германию, чтобы готовится там к уничтожению евреев и других недееспособных?
Он побежит туда, где его поймут и дадут кров и спокойную возможность работать над поставленой задачей.
 Кстати его группировка называется “The Base” (База, Основание) англоязычный перепев Аль-Каиды….тоже не любили евреев и прочих америкосов.
 Впрочем, один гостевой нео-наци в России погоды не делает. Пока просто живет и готовится.
https://www.bbc.com/news/world-51236915
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/revealed-the-true-identity-of-the-leader-of-americas-neo-nazi-terror-group

Источник: Теория элит



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы. «С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика