Мнение: что американский нео-наци делает в России?

Короткий ответ — живет и работает, очередной Холокост готовит.
А вообще говоря, долг платежом красен.
Большевики убегали на Запад, чтобы подготовится к уничтожению российского абсолютизма, а фашисты бегут в Россию, чтобы подготовить уничтожение западной демократии.
Это вполне естественный выбор. Какого черта нео-наци побежит в Израиль или Германию, чтобы готовится там к уничтожению евреев и других недееспособных?
Он побежит туда, где его поймут и дадут кров и спокойную возможность работать над поставленой задачей.
Кстати его группировка называется “The Base” (База, Основание) англоязычный перепев Аль-Каиды….тоже не любили евреев и прочих америкосов.
Впрочем, один гостевой нео-наци в России погоды не делает. Пока просто живет и готовится.
https://www.bbc.com/news/world-51236915
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/revealed-the-true-identity-of-the-leader-of-americas-neo-nazi-terror-group
Источник: Теория элит
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