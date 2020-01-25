Штрафы виновника смертельного ДТП в Москве приходили на имя друга Аллы Пугачевой

Многочисленные штрафы за нарушения ПДД водителем BMW, который накануне устроил смертельное ДТП в Москве, приходили на имя покойного владельца автомобиля – известного музыканта и друга Аллы Пугачевой Руслана Горобца.
В отношении Руслана Горобца, который умер в 2014 году, открыто 141 исполнительное производство, информирует «Рен ТВ».
При этом у самого нарушителя задолженность по штрафам составляет всего шесть тысяч рублей.
Напомним, ДТП произошло накануне вечером в районе дома 84 по Бутырской улице на севере Москвы. В результате аварии один человек погиб. По данным телеканала, речь идет о подруге виновника ДТП, которая сидела рядом с ним в машине. Сам водитель, у которого за год накопилось около 650 штрафов, находится в больнице.
Руслан Горобец – автор музыки к песням «Погода в доме» Ларисы Долиной и «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева. Кроме того, композитор долгие годы работал с Аллой Пугачевой.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли. «Старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя», – передает ТАСС слова источника. Он не сказал деталей произошедшего. Еще один источник подтвердил отказ в электрике, по его словам, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пекин прокомментировал отставку российского правительства / 16 января
- Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Одесской области изменил показания / 11 декабря
- Коболев: «Газпром» выплатил $2,9 млрд до подписания транзитного контракта. Это меня удивило / 31 декабря
- В декабре количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 17% – Госстат / 20 января
- Общество: Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву / 9 декабря
- В Красноярском крае заставили пройти медосмотр детей, приглашенных на губернаторскую елку / 23 декабря
- В Польше после паузы прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа / 21 декабря
- В Раде создали межфракционное объединение, которое «будет защищать вечные ценности общества» / 18 января