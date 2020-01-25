В Днепре водитель Lanos насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе

Вечером 24 января в Днепре водитель машины Lanos сбил насмерть двух людей на переходном переходе. Об этом 25 января проинформировала пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«Водитель автомобиля Lanos 1993 года рождения осуществлял движение по проезжей части улицы Набережно Заводской со стороны жилого масива Красный Камень в направлении центра Днепра, где на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин», – рассказали в пресс-службе.
В результате пешеходы погибли на месте происшествия. Водителя задержали.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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