В Днепре водитель Lanos насмерть сбил двух мужчин на пешеходном переходе

Вечером 24 января в Днепре водитель машины Lanos сбил насмерть двух людей на переходном переходе. Об этом 25 января проинформировала пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Водитель автомобиля Lanos 1993 года рождения осуществлял движение по проезжей части улицы Набережно Заводской со стороны жилого масива Красный Камень в направлении центра Днепра, где на пешеходном переходе совершил наезд на двух мужчин», – рассказали в пресс-службе.

В результате пешеходы погибли на месте происшествия. Водителя задержали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сенатор Алексей Пушков заявил, что демократы США так и не смогли найти нового лидера, который способен противостоять Дональду Трампу на выборах в 2020 году, и в этом его большие шансы. «С 2017 демократы в США не сумели найти нового лидера, способного противостоять Трампу. Скорее всего, их кандидатом на выборах станет 77-летний экс-вице-президент Байден – его […]