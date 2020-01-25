Ярослав Качиньский: «Россия должна заплатить Польше компенсацию за причинённый в годы Второй мировой войны ущерб»

Польский политик, основатель и руководитель консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в беседе с журналистами издания Bild высказался относительно выплаты компенсации за нанесённый стране ущерб в период Второй мировой войны. Лидер консерваторов уверен, что РФ должна платить Польше так же, как это сделала Германия.

При этом Ярослав Качиньский отметил, что сравнивать руководство Германии и РФ невозможно. Если первой, по мнению политика, управляет выбранное демократическим путём правительство, придерживающееся моральных норм и законодательства, то в случае со вторым государством подобное утверждение было бы неправильным. Лидер консервативной партии уверен, что РФ всё же должна заплатить Польше компенсацию за «военный ущерб», но вот решится ли Москва ответить за свои действия и когда это будет – не имеющий ответа вопрос, хотя требования Варшавы в этом отношении «не могут иметь срока давности».

Стоит отметить, что польские политики не скрывают «предвзятого отношения» к России. В частности, это касается искажения исторических фактов, а именно периода Второй мировой войны. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, в стране начата дезинформационная кампания против Москвы. Этим, к примеру, можно объяснить статью польского государственного деятеля Матеуша Моравецкого о том, что советские солдаты в действительности якобы не являются освободителями Варшавы от немецких оккупантов.

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