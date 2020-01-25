Минобороны США заключило контракт с Northrop Grumman на разработку средств перехвата гиперзвукового оружия

По информации пресс-службы Минобороны США, ведомство заключило контракт с военно-промышленной компанией Northrop Grumman. Согласно документу, специалисты должны разработать и продемонстрировать инновационные технологии для создания средств перехвата hypersonic weapon (гиперзвуковое оружие).

По условиям заключённого базового соглашения, оценивающегося в сумму чуть более 13 миллионов долларов, Northrop Grumman до начала 2021 года должна представить Минобороны США технологии, на основе которых будут создаваться усовершенствованные методы перехвата маневрирующего гиперзвукового оружия. Другие подробности сделки между Пентагоном и компанией, специализирующейся в аэрокосмической области, электронной и информационно-технологической сферах, пока не сообщаются.

Немного ранее также сообщалось о контракте американского военного ведомства по разработке ракетного ударного гиперзвукового вооружения для наземных войск. Сделка почти на 32 миллиона долларов заключена с Lockheed Martin. Специалистами планируется создание уничтожающей объекты потенциального противника и преодолевающей современную ПВО ракеты.

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