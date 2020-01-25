Синоптики рассказали о погоде в феврале

Специалисты центра «Фобос» выяснили, «отыграется» ли февраль за аномально теплые декабрь и январь.
«В феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны – здесь может оказаться на два градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы», – сообщили в центре «Фобос».
При этом синоптики отметили, что в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут еще больше. «В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта. Более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля, но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы», – сообщили в «Фобосе», уточнив, что завершится зима очередным мощным потеплением.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что не следует рассчитывать на «холодный февраль», однако «температура будет ниже январской». А психотерапевт Евгений Фомин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что аномально теплая зима может стать причиной стресса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Аналитики назвали пять доступных электрокаров с пробегом / 25 декабря
- В Москве альфонс с сайта знакомств «развел» влюбленную женщину на 4 млн рублей / 24 декабря
- Мнение: Угроза зелёного идеализма, Германия на стороне России и Грета-инквизиторша / 15 января
- Александр Овечкин и Анастасия Шубская на рождественском приеме Дональда и Мелании Трамп / 25 декабря
- Windows 10 получит облегчённый процесс установки драйверов / 25 декабря
- Прогноз на 2020 год британского экстрасенса Крейга Гамильтона-Паркера начал сбываться / 8 января
- Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады / 22 декабря
- Виктория Лопырева принялась поучать народ уму-разуму / 15 декабря