Синоптики рассказали о погоде в феврале

Специалисты центра «Фобос» выяснили, «отыграется» ли февраль за аномально теплые декабрь и январь.

«В феврале холодная аномалия температурного режима ожидается только на северо-востоке страны – здесь может оказаться на два градуса холоднее, чем обычно. А на остальной территории жителей опять ждет не по сезону теплая погода, в среднем, на два-четыре градуса выше нормы», – сообщили в центре «Фобос».

При этом синоптики отметили, что в средних широтах Сибири и на западе Русской равнины отклонения будут еще больше. «В столице месяц стартует небольшим похолоданием, но затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта. Более-менее зимняя погода возможна лишь в середине февраля, но и в этот период показания термометров будут немного выше нормы», – сообщили в «Фобосе», уточнив, что завершится зима очередным мощным потеплением.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что не следует рассчитывать на «холодный февраль», однако «температура будет ниже январской». А психотерапевт Евгений Фомин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что аномально теплая зима может стать причиной стресса.





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