Эллен Дедженерес намекнула на предстоящее интервью с Меган Маркл

После того, как Меган Маркл и принц Гарри заявили о выходе из королевской семьи, внимание прессы к ним увеличилось в несколько раз. А интервьюеры выстроились в очередь за эксклюзивными интервью с главным и действующим лицом «мегзита». Принц Гарри не стал томить ожиданием и первым выступил с публичной речью.

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Меган пока воздерживается от комментариев. Но уже понятно одно: все, что ни скажет пока еще герцогиня Сассекская, станет настоящей информационной бомбой. Таков закон шоу-бизнеса. И Маркл об этом знает не понаслышке — взять хотя бы реакцию общественности на ее откровенное интервью, в котором она рассказала о том, как непросто быть частью королевской семьи. Поэтому свой первый разговор после снятия королевских полномочий Меган решила доверить своей давней приятельнице Эллен Дедженерис. Об этом сегодня Daily Mail сообщили информаторы из числа друзей Меган. А позже подтвердила и сама шоу-вуман, прокомментировав предстоящее интервью короткой фразой: «Конечно, я очень взволнована».

Меган говорит, что Эллен как никто понимает ее боль и страдания. Ей кажется, что они родственные души. Эллен и Меган уже поговорили с глазу на глаз — все это давно находится в работе, —

приводит слова инсайдеров Daily Mail.

Меган Маркл и Эллен Дедженерис связывают давние приятельские отношения. Несколько лет назад они познакомились в Лос-Анджелесе в приюте для собак. Тогда Эллен уговорила Меган взять ее первого пса Богарта. С тех пор девушки были на связи.

Этим летом Дедженерис и ее супруга Порша Де Росси ездили в Лондон, чтобы навестить Меган и Гарри после рождения малыша Арчи. Эллен была одной из тех, кто защищал Меган от нападок общественности:

Я вижу, что на них нападают, и это нечестно. Они — два самых приземленных и сострадательных человека, которые делают так много хорошего для мира, —

заметила Дедженерис в своем ток-шоу.

К слову, о предстоящих съемках уже предупреждена вся съемочная команда. По заверениям инсайдеров, записывать интервью будут вне студии.

Все будет тихо и, скорее всего, в секретном месте — чтобы избежать шумихи. Эллен хотела бы посидеть с ними обоими вместе. Она хочет, чтобы ее поклонники увидели ту правду, о которой она уже знает. Эллен ясно дала понять своим сотрудникам, что Меган — одна из самых хороших, самых реальных людей, которых она когда-либо встречала, и что Гарри точно такой же. Я не удивлюсь, если они еще больше подружатся теперь, когда Меган в Северной Америке, —

заверил информатор.

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