Юридическая команда Трампа начала представлять в Сенате аргументы против импичмента

В субботу юристы президента начали представлять свои аргументы в защиту Трампа, после того, как обвинение, чьи функции в разбирательстве выполняют менеджеры по импичменту, представило сенаторам свои доводы против президента.

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп вновь обрушился в своем Твиттере на демократов, обвинив их в несправедливости и в злоупотреблениях при попытке отстранить главу государства от должности.

«Демократы не предоставили нам ни адвокатов, ни одного свидетеля, но теперь они требуют, чтобы республиканский Сенат представил свидетелей, о которых Палата представителей даже… не спрашивала? У них был шанс, но они предпочли спешку. Самый несправедливые и извращенные слушания в истории Конгресса!» — написал президент.

Юридическая команда президента планирует агрессивно защищать Трампа – в Белом доме утверждают, что президент не совершил никаких правонарушений, достаточных для объявления ему импичмента, и поэтому должен быть оправдан.

«Президент не совершил абсолютно ничего противозаконного, и эти статьи импичмента даже близко не стояли рядом со стандартами, соблюдения которых требует Конституция», — заявил во вторник Пэт Сиполлоне, главный юрисконсульт Белого дома, открывая слушания в Сенате.

В среду днем демократы из Палаты представителей начали излагать свои аргументы в поддержку импичмента в Сенате, пытаясь убедить своих коллег из верхней палаты Конгресса в том, что президент злоупотребил властью и потому должен быть отстранен от власти.

«Мы – страна, основанная на приверженности нашему народу, а не на неизменной лояльности президенту, претендующему на звание короля», — заявил Адам Шифф, главный менеджер по импичменту, представляющий Палату представителей в сенатском разбирательстве.

Сиполлоне и его команда считают, что статьи импичмента, предъявляемые демократами против президента – речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса – юридически несостоятельны и однобоки.

Утром в среду сенаторы договорились о том, что у каждой из сторон будет по 24 часа, разделенных на три дня, чтобы представить начальные аргументы.

«Защита президента, кажется, будет опираться на следующий аргумент: то, что я совершил, не являлось особо тяжким преступлением и проступком, и даже если являлось, то этого недостаточно для законного отстранения меня от власти», — считает Уильям Макдэниел, старший юрисконсульт в адвокатской фирме Ballard Spahr. Макдэниел представлял интересы президента Билла Клинтона во время его импичмента, а сейчас пристально следит за ходом разбирательства по импичменту Трампа.

Эксперты в области конституционного права все еще спорят о том, что можно назвать «особо тяжкими преступлениями и проступками», за совершение которых президент теоретически может быть отстранен от власти.

«Неразумно расширять это понятие – так может получиться, что все, что вам не нравится, будет становиться особо тяжким преступлением», — говорит Джеймс Блумстайн, профессор конституционного права в Университете Вандербильта. С другой стороны, Блумстайн считает, что определение тяжких преступлений и проступков в качестве правонарушений, за которые может быть объявлен импичмент, может быть слишком узким.

«Но это – вопрос защиты и того, что убедит сенаторов, и, в конечном счете, широкую общественность», — добавляет эксперт, по мнению которого исход нынешнего разбирательства станет юридическим прецедентом для будущих президентов.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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