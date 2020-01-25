Дональд Трамп прилюдно сел в лужу

В минувшую пятницу Дональд Трамп опубликовал в Twitter новый логотип Космических сил страны. Как уточнил президент Америки, над изображением трудились дизайнеры совместно с военачальниками.
Логотип представляет собой схематическую модель Земли. Рядом с планетой светятся звезды. На переднем плане можно увидеть белую стрелу, направленную вверх и опоясанную орбитой.
Изображение вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи отметили, что логотип похож на эмблему Объединенной федерации планет из популярного сериала «Стартрек».
«Вы что, просто украли логотип «Стартрека?», «Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак», «Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты «Стартрека», – приводит слова комментаторов РИА Новости.
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