Жириновский о коронавирусе: Боюсь, что это очередная провокация

Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во время выступления в Думе, что коронавирус 2019-nCoV может быть «очередной провокацией. Видео опубликовано 22 января на YouTube-канале ЛДПР-ТВ.

«Если это действительно заболевание, то мы и в Думе должны принять какие-то меры предосторожности: меньше приглашать в здание Думы, меньше контактов и так далее. Я боюсь, что это очередная провокация, когда вот так напугают всю планету, а потом выбросят заготовленное лекарство, их быстро все раскупят и снова заработают миллиарды. Но информация идет, что мы готовимся: проверки, ограничения в аэропортах, значит кому-то известно, что это правда настоящая болезнь. Но помните коровье бешенство? Как подавили британскую говядину – сразу кончилось бешенство. Тоже самое с лихорадкой, птичьи гриппом и свиной чумой», – заявил он.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]