Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться русским мореплавателем, адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778-1852), родившимся в Российской империи на острове Эзель (ныне – Сааремаа, принадлежит Эстонии).

«Адмирал Беллинсгаузен – хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле – наш человек», – приводит ее слова ТАСС.

«Он с Сааремаа (шведский остров Эзель стал частью Российской империи в 1710 году в ходе Северной войны – прим. ВЗГЛЯД), он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», – добавила Кальюлайд.

21 января Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции «Адмирал Беллинсгаузен».

По итогам первой русской атлантической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева была открыта Антарктида. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как у РФ пытаются отнять статус первооткрывателей самого южного континента.

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