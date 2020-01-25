Президент Эстонии призвала гордиться русским адмиралом Беллинсгаузеном

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться русским мореплавателем, адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778-1852), родившимся в Российской империи на острове Эзель (ныне – Сааремаа, принадлежит Эстонии).
«Адмирал Беллинсгаузен – хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле – наш человек», – приводит ее слова ТАСС.
«Он с Сааремаа (шведский остров Эзель стал частью Российской империи в 1710 году в ходе Северной войны – прим. ВЗГЛЯД), он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», – добавила Кальюлайд.
21 января Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции «Адмирал Беллинсгаузен».
По итогам первой русской атлантической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева была открыта Антарктида. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как у РФ пытаются отнять статус первооткрывателей самого южного континента.
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