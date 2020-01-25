Президент Эстонии призвала гордиться русским адмиралом Беллинсгаузеном

25.01.2020, 18:05, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала соотечественников гордиться русским мореплавателем, адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном (1778-1852), родившимся в Российской империи на острове Эзель (ныне – Сааремаа, принадлежит Эстонии).

«Адмирал Беллинсгаузен – хотя он на самом деле был адмиралом на российском корабле – наш человек», – приводит ее слова ТАСС.

«Он с Сааремаа (шведский остров Эзель стал частью Российской империи в 1710 году в ходе Северной войны – прим. ВЗГЛЯД), он видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим», – добавила Кальюлайд.

21 января Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду, где присоединилась к команде экспедиции «Адмирал Беллинсгаузен».

По итогам первой русской атлантической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева была открыта Антарктида. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как у РФ пытаются отнять статус первооткрывателей самого южного континента.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика