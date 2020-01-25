В Китае увеличилось число заразившихся коронавирусом

25.01.2020, 18:05, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек, информирует Центральное телевидение КНР.

«По данным на 18.00 субботы по местному времени (13.00 мск), количество заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек, число летальных исходов не изменилось и составило 41», – передает сообщение телеканала ТАСС.

Там отмечено, что случаи заболевания были зарегистрированы по всему Китаю, кроме Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай). Больше всего заразившихся (729 человек) в провинции Хубэй, где и произошла вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что вирус проник в Европу.

Между тем в РФ в короткие сроки – менее чем за семь дней после опубликования генетической последовательности коронавируса – разработали метод его диагностики.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься.



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