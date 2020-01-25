Анастасия Заворотнюк рассказывала, как едва не умерла в детстве

Известная отечественная актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев продолжает борьбу с опасным недугом. При этом сама артистка ранее вспоминала, что могла умереть ещё в детстве и только своевременная помощь медиков спасла ей жизнь.

Несколько лет назад Анастасия Заворотнюк принимала участие в украинской версии мистического шоу «Битва экстрасенсов». Тогда актриса и поделилась историей из жизни, рассказав, как врачи спасли «висящую на волоске жизнь». По словам Заворотнюк, в детстве у неё были некоторые проблемы с горлом, вследствие чего ей даже пришлось переносить оперативные вмешательства, но воспаление гланд всё же однажды едва не закончилось летально. Будущую любимицу миллионов зрителей еле успели довезти до медучреждения, а уже там хирург начал проводить нужные манипуляции даже без обезболивания, так как счёт шёл буквально на секунды.



В дальнейшем проблем с горлом у Анастасии Заворотнюк не было, но тем не менее, она со всей серьёзностью относилась к здоровью и была всегда «начеку». Уже будучи известной артистка также избежала гибели, когда пробравшиеся в её жильё злоумышленники угрожали огнестрельным оружием. В тот раз ситуация завершилась благополучно – воры вынесли ценные вещи, но саму Заворотнюк не тронули, хотя она тогда очень испугалась за свою жизнь.

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