Британский историк: Канцлерство Меркель привело к деградации ЕС

25.01.2020, 18:04, Разное

По мнению британского историка Ниала Фергюсона, канцлер Германии Ангела Меркель является «человеком прошлого», рассказывающим о либеральном миропорядке. Эксперт отметил, что проект ЕС стал деградировать именно из-за её ошибок, допущенных в рамках миграционного и экономического кризиса.
Что касается речи Дональда Трампа в Давосе, то историк очень доволен ей, так как глава Белого дома принял верное решение, подчеркнув именно экономические успехи своей страны. И это действительно правда, отметил Фергюсон, ведь при его президентстве были снижены налоги, а также уменьшилось число безработных американцев. Помимо этого, скепсису подверглась и «зеленая сделка», заключенная европейскими странами. Речь идёт об очень странной идее, так как при сокращении выбросов парниковых газов немецкая промышленность станет менее конкурентоспособной.

В заключении историк советует Европе инвестировать больше денег для повышения обороноспособности из-за вероятности «будущего вторжения РФ в страны Прибалтики». «Дональд Трамп на 100% прав, когда потребовал от Германии и ЕС увеличить расходы на оборону», — подытожил Фергюсон.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественная теле-и радиоведущая, экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня внезапно пропала из Instagram после поездки в Перу. Поклонники знаменитости обеспокоены данным фактом, тем более, что одной в из последних публикаций перед исчезновением она рассказывала о планах посетить джунгли, где до сих пор есть племена каннибалов. Зимние каникулы Виктория Боня проводила в постоянных путешествиях, в соцсети […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика