Британский историк: Канцлерство Меркель привело к деградации ЕС

По мнению британского историка Ниала Фергюсона, канцлер Германии Ангела Меркель является «человеком прошлого», рассказывающим о либеральном миропорядке. Эксперт отметил, что проект ЕС стал деградировать именно из-за её ошибок, допущенных в рамках миграционного и экономического кризиса.

Что касается речи Дональда Трампа в Давосе, то историк очень доволен ей, так как глава Белого дома принял верное решение, подчеркнув именно экономические успехи своей страны. И это действительно правда, отметил Фергюсон, ведь при его президентстве были снижены налоги, а также уменьшилось число безработных американцев. Помимо этого, скепсису подверглась и «зеленая сделка», заключенная европейскими странами. Речь идёт об очень странной идее, так как при сокращении выбросов парниковых газов немецкая промышленность станет менее конкурентоспособной.

В заключении историк советует Европе инвестировать больше денег для повышения обороноспособности из-за вероятности «будущего вторжения РФ в страны Прибалтики». «Дональд Трамп на 100% прав, когда потребовал от Германии и ЕС увеличить расходы на оборону», — подытожил Фергюсон.

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