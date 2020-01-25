Из национального музея Словакии украли старинные монеты на миллион евро

Из Словацкого национального музея была похищена часть нумизматической коллекции. Стоимость украденных старинных монет превышает 1 млн евро, сообщила братиславская газета «Правда».

По данным издания, полиция начала расследовать ограбление и пообещала предоставить общественности подробную информацию 27 января, передает ТАСС.

Там также уточнили, что информация о краже с описанием и фотографиями похищенных монет будет направлена в Интерпол и внесена в международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома.

В нумизматической коллекции музея представлены монеты Венгерского королевства (1001-1918), Священной римской империи (962-1806), Австрийской империи (1804-1867) и Австро-Венгрии (1867-1918), которые были отчеканены на монетном дворе в городе Кремница.

В ноябре 2019 года в Дрездене произошло ограбление саксонской сокровищницы «Зеленый свод». Грабители украли особо ценный бриллиантовый гарнитур. Директор музея сравнил ограбление с фильмом «Миссия невыполнима».

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