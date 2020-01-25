«Мы будем рады за Костю, но не за нашу судебную систему» — адвокат о распоряжении Путина проверить законность приговора Константину Котову

Владимир Путин распорядился проверить обоснованность приговора, вынесенного фигуранту «московского дела» Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах. В сентябре 2019 года Константин Котов был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

В разговоре с The Insider адвокат Котова Мария Эйсмонт заявила, что распоряжение президента совершенно не обязательно можно считать хорошей новостью. По мнению Эймонт, такие дела вообще не должны доходить до суда.

Хорошая новость для нашей любимой страны, и для ее судебной системы, и для всех нас была бы, если бы дело Котова вообще не дошло бы до суда. Хорошей новостью было бы, если бы наша прокуратура не утвердила обвинительное заключение, если бы суд, даже если это дело там оказалось, немедленно бы прекратил уголовное преследование и вынес оправдательный приговор. Если бы даже все зашло так далеко – до суда, то хотя бы суд должен бы выразить свое отношение к этому как к незаконному, вопиющему, чудовищному уголовному преследованию прекрасного человека, который просто выражал свое мнение.

Вот это было бы хорошей новостью для нас всех – понимание, что мы живем в стране, где уважается право.

Мне сложно комментировать то, что происходит сейчас, потому что все зависит от желания и намерений высшего руководства. Захотят, дадут указание ручному управлению, может быть, отменят, может быть, смягчат, может, еще что-то…

Все мы, конечно, будем рады, если Костя окажется на свободе чем раньше, тем лучше. Мы будем рады за Костю, но не за нашу судебную систему, к сожалению. Потому что, я повторюсь, мне бы очень хотелось, чтобы такие дела не доходили до суда, а если бы доходили, заканчивались бы оправдательными приговорами, прекращением преследования и соответствующими частными постановлениями в адрес органов, которые вместо того, чтобы следить за правопорядком и охранять граждан от реальных правонарушений, занимаются политически мотивированным преследованием активистов.

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