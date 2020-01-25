Экс-главу «Метростроя», обвиняемого в растрате, перевели под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ОАО «Метрострой» Николаю Александрову по делу о растрате. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Александрову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Под домашним арестом он будет находиться до 6 февраля.

Александрова арестовали 11 декабря прошлого года. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил средства компании, предназначавшиеся для строительства Фрунзенского радиуса от станции метро «Международная» до «Шушар». Ущерб по делу оценивается в 178 млн рублей.

Александров своей вины не признает.

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